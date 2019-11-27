Вимагав $1000: у Києві поліцейський попався на хабарі

У Києві працівник Оболонського управління поліції вимагав $1000 за повернення авто, яке вилучили у рамках кримінального провадження.

До СБУ звернувся чоловік та розповів, що правоохоронець вимагав хабар. За фактом слідчі Центрального апарату ДБР, під процесуальним керівництвом ГПУ, розпочали кримінальне провадження, написала пресслужба МВС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, за "вирішення питання" про повернення вилученого авто Audi Q7 капітан поліції вимагав $1000. Відразу після одержання другої частини від загальної суми поліцейського затримали. Кошти, надані як хабар, вилучили.

У Києві поліцейський попався на хабарі МВС

Цей факт було кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Слідчого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У Києві працівник Оболонського управління поліції вимагав $1000 за повернення авто, яке вилучили у рамках кримінального провадження Національна поліція

Після одержання другої частини суми його затримали Національна поліція

У Києві працівник Оболонського управління поліції вимагав $1000 за повернення авто, яке вилучили у рамках кримінального провадження Національна поліція

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Напередодні голова Громадської ради з боротьби з корупцією при КМДА погорів на хабарі у розмірі $10 тис.

Також у Києві затримали двох шахраїв під час спроби привласнити 750 тисяч євро за мандат народного депутата. Всього затримані намагалися виманити 1,5 мільйона євро у жінки "за сприяння у призначенні на політичну посаду".

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