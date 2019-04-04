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/Кримінал

Вилетів на зустрічну смугу: під Києвом трапилася смертельна ДТП

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Під Києвом ввечері 3 квітня на виїзді з с. Красилівка трапилася смертельна ДТП. Водій позашляховика Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із ВАЗ.

Аварія сталася на трасі Київ-Прилуки. В результаті ДТП загинули двоє жінок, що їхали у ВАЗ, пише місцеве ЗМІ At Brovary (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Двох чоловіків на швидкій допомозі доправили в реанімаційне відділення Броварської центральної районної лікарні", — зазначили у ЗМІ.

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Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Скріншот

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Під Києвом трапилася смертельна ДТП

Скріншот

Правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні під Києвом з причини виїзду авто на зустрічну смугу трапилася смертельна ДТП. Загинули пасажир і водій Citroen, а також дві пасажирки Suzuki. Ще двох пасажирів і водія цього авто госпіталізували.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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