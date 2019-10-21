"Вилетів на тротуар!" У Києві таксі збило дитину олімпійського чемпіона

У Києві 21 жовтня водій служби таксі Uklon на тротуарі збив маленьку дитину, після чого зник із місця аварії.

За словами батька постраждалої дівчинки, олімпійського чемпіона й президента Федерації фехтування України Вадима Гутцайта, авто рухалося дуже швидко.

"На мою дочку на пішохідному тротуарі наїхала машина. Блакитний Hyundai Accent, таксі Uklon. Мчав з величезною швидкістю, вилетів на тротуар і збив! І поїхав!" – поділився Гутцайт.

Автомобілі Uklon (ілюстративне фото) delo.ua

Зловмисника вдалося затримати через кілька годин після НП. Його спіймали завдяки оперативній роботі столичної патрульної поліції. Дитина була госпіталізована для огляду медиками.

Затриманий водій Facebook Вікторія Навроцька

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Подільському районі Києва таксист служби Uklon збив на "зебрі" чотирирічного хлопчика. Малюк їхав на дитячому велосипеді й був поруч з мамою.

Дитина й мати почали перетинати дорогу, але збоку їх намагалася об'їхати машина, яка заступила огляд таксисту.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся