Викуп у $500 тисяч: у Києві хотіли викрасти помічницю нардепа. Відео

У Києві затримали двох осіб, які хотіли викрасти помічницю народного депутат України, аби вимагати викуп у розмірі $500 тисяч.

У листопаді правоохоронці отримали інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території міста готувала викрадення людини, написала пресслужба Нацполіції України (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вже 4 грудня у Києві було затримано двох осіб. Під час огляду у них вилучили молоток, ніж, два шприци з наркотичною речовиною і бойову гранату. Затримані – двоє раніше судимих жителів різних областей України віком 31 та 47 років.

У Києві хотіли викрасти помічницю нардепа Нацполіція України

Вони ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи жінки, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.

Слідчі Головного слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (Замах на вимагання) Кримінального кодексу України.

Зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри. Їм загрожує від 5-ти до 10-ти років позбавлення волі.

У Києві затримали двох осіб, які хотіли викрасти помічницю народного депутат України, аби вимагати викуп у розмірі $500 тисяч Нацполіція України

Вони ретельно готувалися до злочину Нацполіція України

У Києві затримали двох осіб, які хотіли викрасти помічницю народного депутат України, аби вимагати викуп у розмірі $500 тисяч Нацполіція України

Вони ретельно готувалися до злочину Нацполіція України

У Києві затримали двох осіб, які хотіли викрасти помічницю народного депутат України, аби вимагати викуп у розмірі $500 тисяч Нацполіція України

Вони ретельно готувалися до злочину Нацполіція України

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині у закинутій криниці знайшли тіло іноземного бізнесмена з вогнепальними пораненнями. Поліція Києва затримала двох осіб, які викрали та застрелили його, а потім на території області сховали тіло загиблого.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!