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Викрали із зупинки громадського транспорту: на Київщині побили та зґвалтували жінку

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У Білій Церкві Київської області двоє чоловіків викрали, зґвалтували і пограбували 50-річну місцеву жительку.

Вони напали на неї просто на зупинці громадського транспорту, заштовхали до авто і відвезли в квартиру одного з них, повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

"Там зловмисники утримували її майже 16 годин. Вони наносили їй удари по всьому тілу, зламали два ребра, відібрали мобільний і гроші. Коли вона перестала чинити опір, почали її ґвалтувати", – розповіли моторошні деталі правоохоронці.

Коли злочинці заснули, постраждала одяглася в речі одного з них і втекла. Поліції вдалося встановити їхні особи – ними виявилися 35 та 37-річний мешканці Київської області. Їх помістили у СІЗО і оголосили про підозру.

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Відділення поліції

Відділення поліції

Facebook Поліція Київської області

У квартирі зловмисників знайшли квитанцію з ломбарду про здачу телефону і одягу потерпілої.

Як писав OBOZREVATEL, у Дніпрі 25 серпня чоловік намагався зґвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя. Він напав на неї по дорозі на пляж і вдарив її пляшкою.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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