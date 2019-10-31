"Викрадення" дитини у Києві: з’ясувалися нові подробиці

У Києві чоловіка звинуватили у крадіжці дитини 30 жовтня у Печерському районі, на вулиці Саперне Поле, 26. Інформація про інцидент не підтвердилася.

Правоохоронці розшукали автомобіль та затримали водія, який, за словами заявниці, поклав у багажник машини кошик із малюком і поїхав у невідомому напрямку. Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook.

З метою розшуку авто у столиці України було введено спеціальну операцію. Згодом правоохоронці розшукали та зупинили машину на одній із вулиць Печерського району.

Подробиці "викрадення" дитини у Києві. Ілюстрація

Під час розмови з 31-річним водієм поліцейські встановили, що він справді проводив монтажні сантехнічні роботи за вказаною адресою. А після цього чоловік виносив інструменти у коробках до багажника свого авто. Також біля будинку він допоміг жінці з дитячим візком.

Для перевірки достовірності цієї інформації та з’ясування усіх обставин водія доправили до Печерського управління поліції. Зібрані відомості зареєстрували у територіальному управлінні столичної поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 30 жовтня, у Печерському районі Києва, на вулиці Саперне Поле, 26, чоловік начебто поклав маленьку дитину в кошик, а потім – у багажник автомобіля і втік.

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