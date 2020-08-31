Викрадення 4-річної дівчинки в Борисполі: стали відомі нові подробиці про зловмисника

Чоловік, який викрав на заправці у Борисполі 4-річну дівчинку, міг піти на злочин через особисті проблеми.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, за кілька днів до злочину від підозрюваного нібито пішла дівчина з дитиною.

"Цей 29-річний чоловік, який проживає у Борисполі на вулиці Старовокзальній, раніше взагалі не потрапляв в поле зору правоохоронців, у нього навіть адміністративних порушень немає. Займається приватним підприємництвом і нічого поганого про нього не говорили. Є інформація, яку ми перевіряємо, що за кілька днів до злочину його кинула дівчина з дитиною. Можливо, на грунті цього у нього почалися якісь психологічні проблеми, призначені відповідні експертизи ", – зазначив співрозмовник.

У відділі комунікації поліції Київщини уточнили, що зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), по частиною 4 153 (Сексуальне насильство) і за ст. 15 (Замах на кримінальний злочин) частиною 4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголосили про підозру. Фото відділу комунікації поліції Київської області

Наш співрозмовник додав, що 31 серпня зловмисникові повинні обрати запобіжний захід – відповідні документи направлені до суду. Слідчі проситимуть для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв Обозреватель, 28 серпня на автозаправній станції в Борисполі Київської області викрали чотирирічну Єлизавету Колісниченко. Через кілька годин дитини вдалося знайти, а викрадача затримати. Зловмисник на допиті зізнався, що хотів зґвалтувати дівчинку.