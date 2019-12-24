Викинуло з авто: у Києві в ДТП постраждали три особи, серед них – вагітна

У Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП, в результаті яких постраждали три особи, зокрема і вагітна жінка.

Спочатку аварія відбулася за участю автомобіля Hyundai Elantra, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Легковик виїхав за проїзну частину і почав перекидатися. Таким чином авто пролетіло близько 300 метрів. В цей час із салону вилетіли водій і пасажирка. Частини машини розкидало узбіччям і проїзною частиною.

У Києві в ДТП постраждали три особи Інформатор

Після аварії водій автомобіля Fiat зупинився, щоб допомогти потерпілим. У цей час ще одна машина – Chevrolet – наїхала на акумулятор, який лежав на дорозі, і зачепила авто Honda, яке в результаті врізалося у Fiat. Після удару Chevrolet відкинуло у відбійник. На пасажирському сидінні була вагітна жінка.

У ДТП постраждали три особи: 23-річний водій і 19-річна пасажирка Hyundai, а ще вагітна з Chevrolet. Їх госпіталізували. Попередньо, найсерйозніші травми отримав хлопець.

Про подію розповів і керівник проєкту dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook. Він, посилаючись на слова очевидців, зазначив, що хлопець і дівчина з Hyundai були у критичному стані.

Свідки запевнили, що автомобіль спочатку "носило" мокрою дорогою, а тоді він вилетів на тротуар і вдарився у стовп, а вже після цього почав перекидатися. Вони додали, що, коли автомобіль Fiat вирішив зупинитися і допомогти, дівчина була у важкому стані, а хлопця не було біля авто. Після пошукових робіт водій Fiat знайшов його біля кафе під заваленим парканом, без свідомості і "всього зламаного". За версією очевидців, саме Chevrolet зачепив Fiat, а вже після цього і машину Honda.

У мережі вже з'являлася інформація про масштабні ДТП 24 грудня, в яких постраждало троє осіб, але локацією була вказана Житомирська траса.

У Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП Інформатор

В результаті ДТП постраждали три особи, зокрема і вагітна жінка Facebook Влада Антонова

У Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП Інформатор

В результаті ДТП постраждали три особи, зокрема і вагітна жінка Інформатор

У Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП Інформатор

В результаті ДТП постраждали три особи, зокрема і вагітна жінка Інформатор

У Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП Інформатор

В результаті ДТП постраждали три особи, зокрема і вагітна жінка Інформатор

У Києві на проспекті Перемоги в ніч на 24 грудня трапилися дві масштабні ДТП Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві у понеділок, 23 грудня, п'яна водійка зачепила 3 авто, виїжджаючи з двору, і, намагаючись втекти з місця події, на повному ходу врізалася у маршрутне таксі. Постраждали шість осіб.

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