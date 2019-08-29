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Викинули в канаву: під Києвом жорстоко вбили чоловіка. Фото

1.9т Читати матеріал російською

У селі Білогородка (Києво-Святошинської район, Київська область) в меліоративній канаві знайшли труп чоловіка з ножовим пораненням поруч із серцем.

Як написав "Інформатор", тіло знайшли в середу, 28 серпня, близько 23:00 біля котеджного містечка "Зелений Бульвар". За попередніми даними, чоловік працював будівельником в Білогородці (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці виявили на трупі колоту рану (ймовірно, від ножа) поруч із серцем. Знаряддя вбивства поруч з тілом не знайшли, особу нападника поки не вдалося встановити.

Місце злочину

Місце злочину

Інформатор

Правоохоронці будуть шукати знаряддя вбивства, а також встановлять особу зловмисника.

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Під Києвом жорстоко вбили чоловіка

Під Києвом жорстоко вбили чоловіка

Інформатор

У селі Білогородка в канаві знайшли труп чоловіка з ножовим пораненням поруч із серцем

У селі Білогородка в канаві знайшли труп чоловіка з ножовим пораненням поруч із серцем

Інформатор

Чоловік працював будівельником в Білогородці

Чоловік працював будівельником в Білогородці

Інформатор

Знаряддя вбивства поруч з тілом не знайшли

Знаряддя вбивства поруч з тілом не знайшли

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 28 серпня на Окружній дорозі з авто виштовхали чоловіка з перерізаним горлом. Він намагався зупинити автомобілі, які проїжджали повз, але помер через кілька хвилин.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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