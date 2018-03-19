Викинула немовля у сміттєвий бак: у Києві шукають горе-матір

У Києві поліцейські просять допомогти в пошуках матері, яка викинула новонароджену дитину в сміттєвий контейнер.

"При проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці з'ясували, що сміття привезли від будинку на вулиці Теремківській, 3 Голосіївського району столиці. Встановлено: тіло дівчинки мати викинула в період з 8 по 14 березня", - повідомили в прес-службі поліції Києва.

Розслідування проводиться за ст. 117 (вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу.

У Києві в сміттєвому баку знайшли тіло немовляти прес-служба поліції Києва

У Києві в сміттєвому баку знайшли тіло немовляти прес-служба поліції Києва

У Києві в сміттєвому баку знайшли тіло немовляти прес-служба поліції Києва

Якщо ви маєте інформацію, яка допоможе розкрити цей злочин, можете звернутися до Голосіївського управління поліції (вулиця Голосіївська, 15) або за телефонами: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

Як повідомляв "Обозреватель", 14 березня у сміттєвому контейнері на території заводу по переробці вторинної сировини правоохоронці виявили тіло немовляти.