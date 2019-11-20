Вийшли зі школи й не повернулися додому: на Київщині зникли двоє дітей. Фото й прикмети

У Фастові Київської області дві дитини втекли з будинку сімейного типу. 10-річний Віталій Гадач та 12-річний Валентин Собковський о 8 ранку 19 листопада пішли до школи та не повернулися.

Про зникнення неповнолітніх повідомила їхня опікунка, місцева мешканка, написала пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Діти вийшли із навчального закладу о 15:30 та пішли у невідомому напрямку.

Так, 10-річний хлопець втікає з будинку не вперше. Він комунікабельний, легко втирається в довіру, знайомиться з перехожими та може розповідати про себе сумнівні історії, схильний до обману. Також відомий відомий у Фастові на прізвисько "Мандрівник".

Прикмети: на вигляд 9-10 років, зріст 140 см, спортивної статури, обличчя овальне, очі блакитні, коротке русяве волосся.

Був одягнений у сіру болоневу куртку, такого ж кольору шапку, камуфляжні штани та помаранчеві кросівки. З собою мав сірий рюкзак та 50 гривень (на мить зникнення). Мобільний телефон був відсутній.

На Київщині зникли дві дитини Поліція Київської області

Старший хлопець тривалий час проживав у будинку сімейного типу і вперше покинув його. Школяр має "єдиний квиток дитини, позбавленої батьківської опіки", з яким може пересуватися будь-яким громадським транспортом.

Прикмети: на вигляд 10 років, зріст 140 см, спортивної статури, обличчя кругле, очі карі, волосся світло-русяве.

Був одягнений у темну куртку до пояса зі світлими смугами, темно-синю шапку, коричневі джинси та чорні черевики зі світловідбивальними вставками. З собою мав шкільний рюкзак сірого кольору та 50 грн. Телефон також був відсутній.

Правоохоронці почали проводити оперативні заходи щодо розшуку неповнолітніх. Орієнтовані всі наряди поліції області та Києва, водії маршрутних автобусів столиці та області, відпрацьовуються залізничні вокзали, торговельні заклади, камери відео спостереження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 17 листопада за загадкових обставин зникла 24-річна дівчина Владислава Кірсанова. Вона разом із подругою приблизно о 1:30 сіла в таксі. Дівчата прямували з L'Kafa Cafe (ТРЦ РайON) додому, але до пункту призначення дісталася лише подруга зниклої.

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