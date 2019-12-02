За тиждень під тисячу ДТП! З'явилися дані про жертви "війни на дорогах" у Києві

У Києві з 25 листопада по 1 грудня, сталося 847 дорожньо-транспортних пригод.

У результаті травми отримали 40 осіб. Один учасник дорожнього руху, пішохід, помер. Про це повідомили в комунальному підприємстві "Центр організації дорожнього руху".

У КП також зазначили, що протягом тижня відбулося 20 наїздів на пішоходів, з яких 10 – сталося на переходах.

ДТП в Києві Telegram канал Віктора Далюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 листопада, у Києві біля Бесарабського ринку п'яний водій автомобіля Mazda на європейських номерах влаштував погоню з поліцією і розбив 12 автомобілів.

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