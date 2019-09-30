Вихопили $50 тисяч: у Києві група в масках зухвало напала на чоловіка

У Солом'янському районі Києва, в понеділок 30 вересня, невідомі напали на чоловіка біля обмінного пункту і вкрали у нього 50 тисяч доларів, ноутбук і телефон.

Про це повідомляє Інформатор. Зловмисники втекли у невідомому напрямку.

У столиці ввели оперативний план "Перехоплення". Розшукують Mercedes із номерними знаками АА2262, попередньо ML 500 чорного кольору.

У Києві біля обмінника пограбували чоловіка dnpr.com.ua

Пізніше план "Перехоплення" змінили на план "Сирена". Зазначимо, що "Сирену" вводять, колись відбувається розшук озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві невідомий пограбував інкасаторську машину під час того, як інспектори заправляли банкомат грошима. Двері авто були незамкнені, через що зловмисник безперешкодно і швидко дістав всі гроші

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!