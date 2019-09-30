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30 вересня • оновлено в 19:07
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/ Кримінал

Вихопили $50 тисяч: у Києві група в масках зухвало напала на чоловіка

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У Солом'янському районі Києва, в понеділок 30 вересня, невідомі напали на чоловіка біля обмінного пункту і вкрали у нього 50 тисяч доларів, ноутбук і телефон.

Про це повідомляє Інформатор. Зловмисники втекли у невідомому напрямку.

У столиці ввели оперативний план "Перехоплення". Розшукують Mercedes із номерними знаками АА2262, попередньо ML 500 чорного кольору.

У Києві біля обмінника пограбували чоловіка

У Києві біля обмінника пограбували чоловіка

dnpr.com.ua

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Пізніше план "Перехоплення" змінили на план "Сирена". Зазначимо, що "Сирену" вводять, колись відбувається розшук озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві невідомий пограбував інкасаторську машину під час того, як інспектори заправляли банкомат грошима. Двері авто були незамкнені, через що зловмисник безперешкодно і швидко дістав всі гроші

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Україна Київ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так без лоха и жизнь плоха))))сто пудов по наводке
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