"Радісно посміхався": у Києві спіймали коронованого "Професора". Фотофакт

У Києві вдруге за півроку затримали "злодія у законі" на прізвисько "Професор".

Злочинця у вересні минулого року примусово видворили за межі України. Однак він незаконно повернувся у столицю, де планував "приділити" увагу автомобільним злодіям, повідомляє прес-служба поліції Києва.

26-річний уродженець Грузії, який постійно живе в Туреччині, був коронований в 2013 році.

Перебування на території України "злодій у законі" організовував так звані "сходки" для перерозподілу сфер впливу в кримінальному світі.

"Професора" найбільше цікавили групи крадіїв автомобілів і особи, які займалися крадіжками з транспортних засобів на території Києва та Кропивницького. Також він приділяв увагу залученню до незаконної діяльності молоді ", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

У Києві затримали "Професора" прес-служба поліції Києва

У Києві затримали "Професора" прес-служба поліції Києва

У Києві затримали "Професора" прес-служба поліції Києва

У вересні 2017 року уродженця Грузії вже затримували правоохоронці і примусово видворили до Туреччини. В аеропорту молодик радісно посміхався оперативникам, які його супроводжували. В кінці минулого року чоловік порушив рішення про заборону в'їзду на територію України і під іншим прізвищем незаконно перетнув кордон.

Правоохоронці вдруге супроводжували "Професора" до літака, яким він вирушив до Стамбула.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві влаштували масштабну облаву на "видатних злодіїв у законі".