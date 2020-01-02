Тіло дівчини знайшли у 120 м від місця трагедії: під Києвом трапилася жахлива ДТП з підлітками

У Бориспільському районі Київської області відбулася аварія за участю підлітків. Неподалік від місця ДТП було знайдено тіло дівчини.

Трагедія трапилася 1 січня між населеними пунктами Сеньківка та Горобіївка. Начальник пресслужби ГУНП у Київській області Микола Жукович підтвердив OBOZREVATEL інформацію про ДТП та загиблу.

Він додав, що поруч із місцем пригоди справді виявили тіло дівчини, проте обставини трагедії ще будуть встановлені.

Під Києвом трапилася страшна ДТП з підлітками

"Трапилася аварія. Постраждали неповнолітні водій і дівчина. У хлопця не було при собі посвідчення водія та документів на автомобіль. Коли ж поліцейські вдруге поїхали оглядати місце ДТП, у метрах 120 виявили загиблу", – розповів Жукович.

Він зазначив, що до цієї трагедії дівчину протягом трьох-чотирьох годин вже розшукували батьки та поліція. Також Жукович додав, що водій і пасажирка авто відмовлялися розповідати щось.

"Загибла неповнолітня могла їхати з ними в салоні. Розслідування у справі триває", – уточнив він.

Пресслужба ГУНП Київщини на на своєму офіційному сайті також уточнила, що загиблій дівчині було 16 років, вона із с. Горобіївка. Її виявили з пошкодженнями, характерними для ДТП.

Також уточнюється, що у 17-річного водія авто були ознаки алкогольного сп'яніння, однак від проходження огляду на місці той відмовився.

За даними dtp.kiev.ua, неповнолітній хлопець за кермом не впорався з керуванням і потрапив у аварію. Одна дівчина в результаті ДТП начебто втратила свідомість, і водій разом з іншими пасажирами відтягли її через дорогу в кущі.

"Коли один із хлопців хотів подзвонити у швидку, водій розбив його телефон, потім зняв номери з автомобіля і пішов додому, сказавши всім, що та дівчина з ними не їхала. Також друзям велів нікому нічого не говорити", – розповів один із читачів пабліку.

У повідомленні також ішлося про те, що дівчина нібито загинула від переохолодження.

Місце аварії

Допис у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у новорічні вихідні, 31 грудня 2019-го та 1 січня 2020 року в багатьох містах України відбулося відразу кілька моторошних ДТП.

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