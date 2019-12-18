Відрізали палець та роздерли вуха: у Києві знайшли тіло чоловіка поруч із закривавленою жінкою

У центрі Києва в покинутій будівлі виявили труп чоловіка, а поруч лежала закривавлена жінка.
Як повідомляє "Інформатор", подія трапилася в Печерському районі столиці за адресою Лабораторний провулок, 6.
Джерело в поліції розповіло, що на тілі чоловіка були сліди насильницької смерті. Поруч із померлим у крові лежала жінка. У неї був відрізаний середній палець на руці та роздерті вуха.
Попередньо встановлено, що безхатьки, які також мешкали в цьому будинку, пограбували жінку. Деталі злочину з'ясовує поліція, триває розслідування.
Поліція
РБК-Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві виявили тіло молодого хлопця без ознак життя.
У Дніпровському районі Києва виявили тіло людини.
На Русанівці в Києві місцеві жителі виявили труп чоловіка.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".