Відрізали палець та роздерли вуха: у Києві знайшли тіло чоловіка поруч із закривавленою жінкою

У центрі Києва в покинутій будівлі виявили труп чоловіка, а поруч лежала закривавлена жінка.

Як повідомляє "Інформатор", подія трапилася в Печерському районі столиці за адресою Лабораторний провулок, 6.

Джерело в поліції розповіло, що на тілі чоловіка були сліди насильницької смерті. Поруч із померлим у крові лежала жінка. У неї був відрізаний середній палець на руці та роздерті вуха.

Попередньо встановлено, що безхатьки, які також мешкали в цьому будинку, пограбували жінку. Деталі злочину з'ясовує поліція, триває розслідування.

Поліція РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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