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18 грудня • оновлено в 10:08
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Відрізали палець та роздерли вуха: у Києві знайшли тіло чоловіка поруч із закривавленою жінкою

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У центрі Києва в покинутій будівлі виявили труп чоловіка, а поруч лежала закривавлена жінка.

Як повідомляє "Інформатор", подія трапилася в Печерському районі столиці за адресою Лабораторний провулок, 6.

Джерело в поліції розповіло, що на тілі чоловіка були сліди насильницької смерті. Поруч із померлим у крові лежала жінка. У неї був відрізаний середній палець на руці та роздерті вуха.

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Попередньо встановлено, що безхатьки, які також мешкали в цьому будинку, пограбували жінку. Деталі злочину з'ясовує поліція, триває розслідування.

Поліція

Поліція

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал поліція
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Комментарии на сайте не модерированы
Константинов Александр
Константинов Александр
Каждый день день в столице самой европейской страны происходит какая-то жесть. Как говорится, здобулы.
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