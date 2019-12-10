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10 грудня • оновлено в 10:34
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"Відпустили!" У Києві поліція втрапила у скандал зі зрадницею України

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У Києві під час акції "Варта на Банковій" 9 грудня помітили зрадницю України, яка співпрацювала із російськими пропагандистами. Жінку передали поліцейським, втім, вони нібито жодним чином не відреагували на це та відпустили колаборантку.

Про ситуацію написав спікер міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук на своїй сторінці у Facebook. Він звернувся до правоохоронців та закликав звернути увагу на такі випадки (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора(9 грудня. – Ред.)під час акції "Варта на Банковій" трапився доволі цікавий і прикрий випадок водночас. Нами була помічено, вирахувано та затримано українську колоборантку, яка співпрацювала з російськими пропагандистами!" – написав Макарук.

У Києві поліція втрапила у скандал зі зрадницею України

У Києві поліція втрапила у скандал зі зрадницею України

Facebook Михайла Макарука

За його словами, йдеться про Ірину Лютікову, яка народилася 26 серпня 1965 року у Ростові-на-Дону (Росія), працює на підприємця та політика Олександра Клименка, є соратницею скандального журналіста і блогера Руслана Коцаби, а ще у минулому була нардепкою "Партії Зелених України".

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"Хлопці з мережі "Рух опору капітуляції" провели громадське затримання та передали її працівникам Національної поліції України, які ніяк на це не відреагували, не захотіли повідомляти про цей факт відповідним підрозділам Служби безпеки України, жодним чином не документували ці факти і просто відпустили її", – підсумував Макарук.

У Києві поліція втрапила у скандал зі зрадницею України

У Києві поліція втрапила у скандал зі зрадницею України

Facebook Михайла Макарука

Ірина Лютікова співпрацювала з російськими пропагандистами

Ірина Лютікова співпрацювала з російськими пропагандистами

Facebook Ірини Лютікової

Ірина Лютікова співпрацювла з російськими пропагандистами

Ірина Лютікова співпрацювла з російськими пропагандистами

Facebook Ірини Лютікової

Ірина Лютікова співпрацювла з російськими пропагандистами

Ірина Лютікова співпрацювла з російськими пропагандистами

Facebook Ірини Лютікової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У неділю, 8 грудня, у Києві відбулася акція протесту проти капітуляції України. Назва мітингу – "Червоні лінії для Зе".

  • Уже ввечері під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічна варта", що супроводжувалася протистоянням із силовиками.

  • А у понеділок, 9 грудня, на тлі проведення у Парижі саміту в "нормандському форматі" під ОПУ продовжили акцію "Варта на Банковій".

  • Акція протесту під стінами Офісу президента повністю припинилася після того, як стали відомі результати переговорів лідерів країн "нормандського формату".

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ха ха, tuпые cvi.no.йобы. всех, кто транслируют из этого заповедника про гибонов, называют коллаборантами. Свобода слова по украиньзгэ. А если бы она для CNN этих гибонов показывала, то что-то бы изменилось?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина больна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, это ты, шалава, больна! На всю вату твой ватной коробочки! Ты, самка Кацaпа, постоянно визжишь, шо ты из Латвии! Та что ты у нас делаешь, тварь? Отвечать, быдлo рюское! Шо ты у нас забыла, су.ка?
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