У Києві спалили авто помічника нардепа: з'явилися нові подробиці

У вівторок, 29 травня, в Києві помічнику народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука Станіславу Коломійцю підпалили автомобіль.

Разом з його машиною згоріли ще два авто, що стояли поруч. Также було чути вибух. Про цей інцидент повідомив сам Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

Це сталося близько 4:00 у Дарницькому районі столиці по вулиці Григоренка, 36.

"Невідомий спалив автомобіль мого помічника Станіслава Коломійця. Згідно зі свідченнями очевидців, до стоянки, де було припарковано авто Стаса, під'їхав моторолер (або мотоцикл), водій якого облив бензином машину, підпалив її, і поїхав. Дуже обурює той факт, що навпроти стоянки був припаркований екіпаж патрульної поліції, на чиїх очах і було скоєно цей злочин. Поліцейські викликали пожежників і слідчо-оперативну групу, але чомусь не зробили ніяких дій для затримання злочинця. У результаті пожежі згоріла не тільки застрахована машина Стаса, але і дві машини, припарковані по сусідству", - написав нардеп.

Сам Коломієць висловив жаль, що разом з його авто згоріли ще дві машини. І пригрозив: "Відплата прийде!".

Як повідомили в прес-службі ДСНС м.Києва, пожежа виникла в автомобілі BMW X5 і пошириkfcz на сусідні машини Mitsubishi Outlander і Renault Scenic. В результаті пожежі BMW і Mitsubishi згоріли повністю.

У прес-службі поліції Києва підтвердили попередню інформацію про навмисний підпал і відзначили, що в результаті надзвичайної події три автомобілі згоріли повністю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Санкції передбачають позбавлення волі на строк до 15 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 23 травня журналісту одного з телеканалів підпалили машину і залишили на лобовому склі 3 гривні.