"Вiдморозки готові вбивати": у Києві стався озброєний напад

В Оболонському районі Києва невідомий напав на людину, яка пішки діставалася додому.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, НП сталася близько 2-ї години 20 жовтня. 26-річний чоловік, зрівнявшись із автомийкою, побачив, як з протилежного боку вулиці Лугової дорогу до нього перебiгає молодик.

"Бігун" відразу попросив закурити, а потім завдав своїй жертві два удари ножем: у руку і живіт (під ребра).

У пораненого чоловіка злочинець забрав мобільний телефон і втік. Чоловiк із кровотечею зміг дістатися до розташованого поряд гаражного кооперативу, звідки була викликана швидка допомога.

Місце злочину

Потерпiлого доправили у Київську міську клінічну лікарню №8, його життю вже нічого не загрожує.

"Страшним є те, що людське життя знецінилося. Вiдморозки готові вбивати через декілька гривень або китайський телефон", — додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва "співробітники СБУ" зі зброєю пограбували громадянина США.