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/Кримінал

"Вiдморозки готові вбивати": у Києві стався озброєний напад

25.5тЧитати матеріал російською

В Оболонському районі Києва невідомий напав на людину, яка пішки діставалася додому.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, НП сталася близько 2-ї години 20 жовтня. 26-річний чоловік, зрівнявшись із автомийкою, побачив, як з протилежного боку вулиці Лугової дорогу до нього перебiгає молодик.

"Бігун" відразу попросив закурити, а потім завдав своїй жертві два удари ножем: у руку і живіт (під ребра).

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У пораненого чоловіка злочинець забрав мобільний телефон і втік. Чоловiк із кровотечею зміг дістатися до розташованого поряд гаражного кооперативу, звідки була викликана швидка допомога.

Місце злочину

Місце злочину

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Потерпiлого доправили у Київську міську клінічну лікарню №8, його життю вже нічого не загрожує.

"Страшним є те, що людське життя знецінилося. Вiдморозки готові вбивати через декілька гривень або китайський телефон", — додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва "співробітники СБУ" зі зброєю пограбували громадянина США.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
кримінал
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Korot Vasyl
Korot Vasyl
Ситуацияя,конечно,совсем херовая. Чем полиция занимается? Где патрули?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не стеба ради, а для наглядности перефразирую здешних кастрюль: "Странно, 5 лет назад такого не было, вот к чему приводит украинский мир".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Korot Vasyl, но ведь раньше такого не было, вот до чего майдан доводит!
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Korot Vasyl
Korot Vasyl
Plotnikov Alex, слышишь, ты, "антикастрюля". Займись делом, а не юродствуй
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Ну это нармальна!!! За то стояли на майдане!!!! Евроба, фля!!!
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Korot Vasyl
Korot Vasyl
Маленький Иппу Лохлов, ты реально дебил. Преступность есть везде. Жаль,что сейчас ситуация хуже,но на это есть причины
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