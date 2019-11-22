Відлетів на кілька метрів: у Києві біля відомого ТРЦ авто на смерть збило пішохода

У Святошинському районі Києва, біля ТРЦ Lavina Mall, трапилася смертельна ДТП. На одному з переходів Окружної дороги автомобіль Skoda збив чоловіка. Від удару пішохід відлетів на кілька метрів.

Аварія відбулася в четвер увечері, 21 листопада, приблизно о 21:40 написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

За словами очевидців, чоловік переходив дорогу біля повороту до села Коцюбинське. Він не встигав зробити це на зелений сигнал світлофора, але однаково почав перебігати дорогу. Посеред неї пішохода збило авто.

У Києві біля відомого ТРЦ авто на смерть збило пішохода Інформатор

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. На вигляд йому було орієнтовно 30 років. Водії, що їхали поруч, також зазначили, що ввечері на цій ділянці світлофор періодично переставав працювати.

Як написали на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, ДТП трапилася на перехресті проспекту Академіка Палладіна та вулиці Плодової, за декілька метрів від регульованого пішохідного переходу.

У Святошинському районі Києва, біля ТРЦ Lavina Mall, трапилася смертельна ДТП Київ Оперативний

На одному з переходів Окружної дороги автомобіль Skoda збив чоловіка Київ Оперативний

Від удару пішохід відлетів на кілька метрів Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, біля ТРЦ Lavina Mall, трапилася смертельна ДТП Київ Оперативний

На одному з переходів Окружної дороги автомобіль Skoda збив чоловіка Київ Оперативний

Від удару пішохід відлетів на кілька метрів Київ Оперативний

У Святошинському районі Києва, біля ТРЦ Lavina Mall, трапилася смертельна ДТП Інформатор

На одному з переходів Окружної дороги автомобіль Skoda збив чоловіка Інформатор

Від удару пішохід відлетів на кілька метрів Інформатор

У Святошинському районі Києва, біля ТРЦ Lavina Mall, трапилася смертельна ДТП Інформатор

На одному з переходів Окружної дороги автомобіль Skoda збив чоловіка Інформатор

Від удару пішохід відлетів на кілька метрів Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва, на вулиці Пухівська, 7, трапилася смертельна ДТП за участю пішохідки. Автомобіль Hyundai Matrix збив жінку.

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