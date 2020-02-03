Відкрив стрілянину: у Києві господар будинку жорстко розправився з грабіжником

У Києві невідомий проник до приватного будинку та хотів пограбувати його, але власник житла відкрив стрілянину і поранив підозрюваного. Останнього госпіталізували.

Інцидент трапився ввечері 2 лютого на території житлового масиву Біличе поле у Подільському районі, повідомило джерело OBOZREVATEL.

Підозрюваний взяв невелику суму грошей, але втекти йому не вдалося, адже у будинку виявився господар, який почав стріляти (попередньо, з пневматичної зброї). В результаті незнайомець отримав травми голови, рук, ніг і був доставлений в лікарню.

Стрілянина у Києві. Ілюстрація

У пресслужбі ГУНП у Києві нашому виданню повідомили, що зможуть прокоментувати подію, як тільки буде інформація від слідчих.

Випадок стався у Подільському районі Києва Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 лютого був убитий пластичний хірург, керівник клініки DMK Ukraine, експерт GEP DMK International Андрій Сотник. Піжозрюваний вистрілив у чоловіка з вогнепальної зброї і втік.

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