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3 лютого • оновлено в 13:10
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/ Кримінал

Відкрив стрілянину: у Києві господар будинку жорстко розправився з грабіжником

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У Києві невідомий проник до приватного будинку та хотів пограбувати його, але власник житла відкрив стрілянину і поранив підозрюваного. Останнього госпіталізували.

Інцидент трапився ввечері 2 лютого на території житлового масиву Біличе поле у Подільському районі, повідомило джерело OBOZREVATEL.

Підозрюваний взяв невелику суму грошей, але втекти йому не вдалося, адже у будинку виявився господар, який почав стріляти (попередньо, з пневматичної зброї). В результаті незнайомець отримав травми голови, рук, ніг і був доставлений в лікарню.

Стрілянина у Києві. Ілюстрація

Стрілянина у Києві. Ілюстрація

У пресслужбі ГУНП у Києві нашому виданню повідомили, що зможуть прокоментувати подію, як тільки буде інформація від слідчих.

Випадок стався у Подільському районі Києва

Випадок стався у Подільському районі Києва

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 лютого був убитий пластичний хірург, керівник клініки DMK Ukraine, експерт GEP DMK International Андрій Сотник. Піжозрюваний вистрілив у чоловіка з вогнепальної зброї і втік.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал грабеж
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