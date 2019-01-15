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/Кримінал

Відібрав зброю у охорони: в кафе Києва трапилася надзвичайна подія

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У Києві невідомий чоловік обманним шляхом відібрав у охоронця кафе травматичну зброю. Інцидент відбувся у закладі L'Kafa, розташованому на проспекті Героїв Сталінграда.

Пістолет був залишений у охорони одним із відвідувачів кафе, повідомили в групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У ніч з 13 на 14 січня невідомий чоловік обманним шляхом заволодів травматичною зброєю. За словами охоронців, вони просто помилилися. Вони віддали іншій людині зброю, навіть не подивившись документи", –пояснили в соцмережі.

Чоловік, який забрав чужий пістолет

Чоловік, який забрав чужий пістолет

Скріншот

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Чоловік, який забрав чужий пістолет

Чоловік, який забрав чужий пістолет

Скріншот

Справжній власник зброї написав заяву в поліцію, проте оперативно встановити особу злодія не вдалося.

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні в столичному ресторані L'kafa зчинилася стрілянина. Спочатку суперечка виникла між відвідувачами кафе, а після невдалої спроби примирення – і зі співробітниками закладу.

Після намагань персоналу заспокоїти нетверезих клієнтів один з них почав стріляти в охорону. В результаті один чоловік був поранений ногу, а другий – у руку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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