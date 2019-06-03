"Віддасте усе!" У Києві банда підлітків вчинила наліт на магазин

У Києві вночі 3 червня група юнаків намагалася пограбувати магазин, а один із хлопців побився з поліцейськими.
Агресивна молодь розбила скло і фізично погрожувала співробітникам маркету, повідомила одна зі свідків нападу в спільноті "Воскресенка + Райдужний" у Facebook.
"Троє хлопців 18-22 років влаштували дебош, один зайшов у магазин, ще двоє з криками: "Ми прийшли, зараз віддасте усе", залишилися на вулиці. Не знаю як, ми дивом закрили двері, вони їх так вибивали, що якби не відірвалася ручка, мені здалося, вони б нас убили", – заявила Юлія Ігнатенко.
Розбиті двері
Facebook "Воскресенка + Райдужний"
Двері
Facebook "Воскресенка + Райдужний"
За її словами, хлопці і раніше були помічені в таких нальотах і крали з магазинів товар цілими кошиками.
Намагалися потрапити в магазин
Facebook "Воскресенка + Райдужна"
Підозрюваний
Facebook "Воскресенка + Райдужна"
Як писав OBOZREVATEL, на Русанівці група школярів у віці 12 років грабує і б'є інших дітей, водночас погрожуючи їм ножем. За словами місцевих мешканців, це свавілля відбувається протягом двох років.
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