"Віддасте усе!" У Києві банда підлітків вчинила наліт на магазин

У Києві вночі 3 червня група юнаків намагалася пограбувати магазин, а один із хлопців побився з поліцейськими.

Агресивна молодь розбила скло і фізично погрожувала співробітникам маркету, повідомила одна зі свідків нападу в спільноті "Воскресенка + Райдужний" у Facebook.

"Троє хлопців 18-22 років влаштували дебош, один зайшов у магазин, ще двоє з криками: "Ми прийшли, зараз віддасте усе", залишилися на вулиці. Не знаю як, ми дивом закрили двері, вони їх так вибивали, що якби не відірвалася ручка, мені здалося, вони б нас убили", – заявила Юлія Ігнатенко.

Розбиті двері Facebook "Воскресенка + Райдужний"

Двері Facebook "Воскресенка + Райдужний"

За її словами, хлопці і раніше були помічені в таких нальотах і крали з магазинів товар цілими кошиками.

Намагалися потрапити в магазин Facebook "Воскресенка + Райдужна"

Підозрюваний Facebook "Воскресенка + Райдужна"

Як писав OBOZREVATEL, на Русанівці група школярів у віці 12 років грабує і б'є інших дітей, водночас погрожуючи їм ножем. За словами місцевих мешканців, це свавілля відбувається протягом двох років.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!