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/Кримінал

"Віддасте усе!" У Києві банда підлітків вчинила наліт на магазин

1.7тЧитати матеріал російською

У Києві вночі 3 червня група юнаків намагалася пограбувати магазин, а один із хлопців побився з поліцейськими.

Агресивна молодь розбила скло і фізично погрожувала співробітникам маркету, повідомила одна зі свідків нападу в спільноті "Воскресенка + Райдужний" у Facebook.

"Троє хлопців 18-22 років влаштували дебош, один зайшов у магазин, ще двоє з криками: "Ми прийшли, зараз віддасте усе", залишилися на вулиці. Не знаю як, ми дивом закрили двері, вони їх так вибивали, що якби не відірвалася ручка, мені здалося, вони б нас убили", – заявила Юлія Ігнатенко.

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Розбиті двері

Розбиті двері

Facebook "Воскресенка + Райдужний"

Двері

Двері

Facebook "Воскресенка + Райдужний"

За її словами, хлопці і раніше були помічені в таких нальотах і крали з магазинів товар цілими кошиками.

Намагалися потрапити в магазин

Намагалися потрапити в магазин

Facebook "Воскресенка + Райдужна"

Підозрюваний

Підозрюваний

Facebook "Воскресенка + Райдужна"

"Віддасте усе!" У Києві банда підлітків вчинила наліт на магазин

Як писав OBOZREVATEL, на Русанівці група школярів у віці 12 років грабує і б'є інших дітей, водночас погрожуючи їм ножем. За словами місцевих мешканців, це свавілля відбувається протягом двох років.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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леня зе
леня зе
в всу.там такие нужны
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Борисс Робот
Борисс Робот
леня зе, такие как ты ...??? ты перепутал... гопники идут исключительно в ЛДНР или Россгвардию...
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