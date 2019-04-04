Замах на розвідника? З'явилися нові деталі про вибух авто у Києві

Попередньою причиною вибуху автомобіля у Києві є закладена під нього вибухівка. Підірвана машина належить місцевій жительці, але об'єктом замаху міг бути український розвідник.

Поранення під час вибуху отримав чоловік — його у важкому стані госпіталізували, повідомили у прес-службі поліції Києва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Близько 2-ї ночі до Голосіївського управління поліції повідомили, що на вул. Вільямса вибухнуло авто. На місці події поліція знайшла пошкоджений Chevrolet Evanda", — зазначили правоохоронці.

Місце вибуху у Києві Національна поліція

Вибуховий пристрій був саморобним, повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко на Telegram-каналі.

"Ймовірний виконавець живий і затриманий", — запропонував Цаплієнко.

Вибух прогримів на парковці гіпермаркету "Ашан". Потерпілому чоловіку частково відірвало руку. Причому він не є власником підірваного автомобіля. За інформацією джерел OBOZREVATEL, чоловіку відірвало руку по лікоть.

Радник глави СБУ Ярослав Антоняк на своїй сторінці у Facebook уточнив, що потерпілий чоловік і може бути підривником, а сам вибух — замахом на українського розвідника.

"Цікавий такий сепаратист пробував українського розвідника підірвати. Але бувають і неконтрольовані підриви. І без руки залишаються самі підривники", — написав Антоняк.

Потерпілий Facebook Yaroslav Antonyak

Правоохоронці розслідують подію як замах на вбивство і необережне поводження зі зброєю та вибухонебезпечними речовинами.

Вибух у Києві Telegram Andriy Tsaplienko

Як писав OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва 28 лютого стався вибух у авто на вулиці Героїв Сталінграда. В результаті події постраждала одна особа. Імовірно, невідомий закинув у машину гранату.

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