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Прийшли колектори: з'явилися нові деталі вибуху в Києві

9.2тЧитати новину російською

Вибух у під'їзді будинку на Оболоні в Києві стався у результаті конфлікту місцевого жителя і колекторів.

У результаті НП постраждали три людини, повідомляє Еспрессо з посиланням на джерело.

Нібито колектори прийшли до власника, щоб відібрати його квартиру. Під час конфлікту один із чоловіків дістав гранату і кинув її в опонентів.

Прес-служба поліції Києва уточнює, що вибух стався на 6 поверсі. Перед вибухом між кількома чоловіками, серед яких і господар квартири, сталася бійка.

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На Оболоні в Києві прогримів вибух

espreso.tv

На Оболоні в Києві прогримів вибух

espreso.tv

На Оболоні в Києві прогримів вибух

espreso.tv

На Оболоні в Києві прогримів вибух

espreso.tv

На Оболоні в Києві прогримів вибух

espreso.tv

На місці вибуху виявлено сліди крові, невідомі втекли. Власник житла не постраждав.

За даними телеканалу "112 Україна" в результаті інциденту в багатоповерхівці постраждали двоє людей. Їх вже доставили в лікарню. Причина конфлікту - право власності на квартиру.

Як повідомляв "Обозреватель", 19 березня у під'їзді житлового будинку вул. Прирічна стався вибух. Попередньо, вибухнула осколкова граната.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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