Вибух на "Шулявській" у Києві: поліція повідомила про нових постраждалих

Борис Бондар Кримінал 09:56, 18.07.2020 Оновлено: 10:09, 18.07.2020

У результаті вибуху біля метро "Шулявська" в Києві постраждали чотири людини. Одну з них госпіталізували.

Про це повідомив сайт Національної поліції. Відомості за фактом вибуху внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо людей. 22-річного студента з місця події госпіталізували. Решта троє постраждалих самостійно звернулися до лікарів. Після обстеження і надання допомоги вони були відпущені", – повідомили в поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля входу на станцію метро "Шулявська" 17 липня вибухнув невідомий пристрій у сміттєвій урні. Інцидент стався о 20:08.

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