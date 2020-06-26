Вибух на Позняках: в МВС оголосили результати обшуків в "Київгазі"

Правоохоронці провели обшуки в "Київгазі", а також за місцем проживання одного із співробітників компанії у справі про вибух в житловому багатоповерховому будинку на Позняках.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

Представник МВС зазначив, що напередодні вибуху компанія проводила планову звірку газових лічильників. Їх зняли і встановили спеціальні перемички, які забезпечують резервний шлях для безперебійної поставки газу.

За його словами, під час слідчих дій поліція вилучила в офісі компанії документацію і допитала всіх співробітників. Крім компанії, обшуки проходили також у слюсаря, який міняв лічильники в квартирі, де, за попередніми даними, був епіцентр вибуху.

Шевченко уточнив, що поки нікому не повідомлялося про підозру. Він тільки додав, що слідчі на вірному шляху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МВС вважають, що вибух багатоповерховому житловому будинку на Позняках міг статися через недотримання технологій повірки лічильників співробітниками "Київгазу". Цю версію слідство вважає основною.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху, який стався 21 червня, загинуло п'ятеро людей.