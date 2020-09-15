Вибух газу в Чабанах: поліція відкрила кримінальне провадження

Obozrevatel Кримінал 09:46, 15.09.2020 Оновлено: 09:55, 15.09.2020

За фактом вибуху газової труби в районі селища Чабани Київської області поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомили OBOZREVATEL у відділі комунікації поліції Київщини, вирішується питання про призначення відповідних експертиз.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі деталі події. В результаті події постраждали або загиблих немає", – заявили в поліції.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на Київщині стався розрив труби, яка подає газ у Європу.

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