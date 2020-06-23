Вибух будинку в Києві: спливла версія з халатністю співробітників "Київгазу"

Причиною вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві, в результаті якого загинули вже п'ятеро людей, могла стати халатність співробітників компанії "Київгаз".

Одну з версій трагедії OBOZREVATEL повідомили джерела в Міністерстві внутрішніх справ. Відзначається, що газівники зняли лічильник в квартирі і замість нього тимчасово встановили трубу.

У компанії "Київгаз" підтвердили, що напередодні вибуху в багатоповерхівці по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 проводили перевірку лічильників, пише УНІАН. За словами представника газової компанії Олени Мічуріної, стан газових мереж в будинку був задовільним.

"Повідомлення (про вибух) ми отримали о десятій годині, і відразу виїхала газова служба, тому що будинок газифікований. Причини зараз з'ясувати неможливо, тому що туди нікого не пускають, рятувальники зараз розбирають стіни і дуже акуратно, тому що є загроза, що впаде і далі", – розповіли в компанії "Київгаз".

Мічуріна зазначила, що перевірка проводиться раз на вісім років: лічильники знімаються для того, щоб перевірити наскільки вони справні, на місце лічильника ставиться заглушка, далі йде перевірка на витік газу.

На питання, чи скаржилися люди на запах газу після повірки лічильників, у "Київгазі" відповіли, що дані будуть уточнені пізніше. При цьому відразу після вибуху мешканці будинку писали в соціальних мережах, що напередодні у них проводили заміну лічильників, після чого вони поскаржилися в компанію на запах газу.

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