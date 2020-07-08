Вибух будинку на Позняках: поліція повідомила, коли оголосить підозри

Поліція в найближчі дні отримає результати експертиз, які проводять в рамках розслідування кримінальної справи про вибух будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомило Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву глави Нацполіціі Ігора Клименка. Він припустив, що результати будуть готові "приблизно за тиждень", після чого слідство зможе висунути підозри.

"Проводимо 8 експертиз, чекаємо результатів, – бездоказово звинувачувати людей в тому, що трапилося не можна. Однозначно, основна версія – це газ", – зазначив Клименко.

Він підкреслив, що правоохоронці вже провели слідчі дії в службах газу, які обслуговували Дарницький район і безпосередньо цей будинок. Опитали мешканців будинку.

"Ми провели виїмку документів в центральному і районному офісах "Київгазу", в ЖЕКу, вилучили всі документи, які стосувалися видачі дозволів на заміну лічильників і в цілому на ремонт щодо газового обладнання, зараз слідчі вивчають цю документацію", – пояснив глава Нацполіціі.

Він зазначив, що спочатку однією з версій вибуху було спрацьовування вибухового пристрою, але після проведення експрес-тесту вона не підтвердилася.

"Зараз же експертизи повинні підтвердити, що це дійсно був газ. Також вони вкажуть, де був епіцентр вибуху, і що могло його спровокувати", – сказав Клименко.

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