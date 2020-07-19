Вибух на станції метро "Шулявка" у Києві: очевидці повідомили нові деталі

Під час вибуху біля станції метро "Шулявська" в Києві 17 липня найсерйозніші травми отримав 22-річний студент, якого госпіталізували з пораненнями ніг.

У трьох інших постраждалих легкі травми, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Студент, випадковий перехожий, був ближче всіх до місця вибуху. За даними журналістів, його доставили в лікарню у важкому стані з численними рваними ранами. Лікарям вдалося його стабілізувати.

За словами очевидців, перед вибухом четверо хлопців кинули щось в урну. Вибухову хвилю відчули в приміщенні магазину, розташованому поруч.

"Таке бабахнуло. І ця хвиля повітрям. І у нас ці дзвіночки просто попадали на підлогу. Я коли вийшла, вже скло було розбите, урна розірвана і хлопець був поранений. Ноги всі були в ранах. Було дуже страшно", – розповіла продавщиця Аліна.

Вже до ранку комунальні служби відновили всі пошкоджені від вибуху вікна.

Відповідальний черговий лікар 17-ї лікарні відділення політравми Києва Юрій Недєля повідомив: у постраждалого мінно-вибухова травма, множинні рвані рани нижніх кінцівок.

"Крім того, його обстежив лор й у хворого баротравми обох вух", – повідомив медик.

За деякими даними, в урну могли кинути саморобну вибухівку, начинену тротилом. Поруч із вибуховим пристроєм знайшли сім-карту.

На місці вибуху слідчі працювали до пізньої ночі. Відкрито кримінальне провадження за фактом "хуліганство".

Зловмисників досі не затримали. За підрив їм загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

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