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24 грудня • оновлено в 02:43
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У Києві під час вибуху в авто постраждали діти: суд ухвалив рішення щодо власника "Волги"

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Власника автомобіля "Волга", під час вибуху в якому в Києві постраждали діти, засудили до п'яти років тюремного ув'язнення.

Таке рішення прийняв Святошинський районний суд столиці, повідомила пресслужба київської прокуратури на сторінці у Facebook. Нагадується, що неповнолітні знайшли гранату в припаркованому у дворі будинку на вул. Чорнобильська авто.

Крім того, засуджений повинен виплатити сім'ям постраждалих дітей по 200 тисяч гривень.

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Місце вибуху і власник авто на суді

Місце вибуху і власник авто на суді

Колаж

Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Фото з місця вибуху

Фото з місця вибуху

Пресслужба поліції

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал Вибухи в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
прокуратура Києва вибух постраждала дитина
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
А, как дети оказались в чужой машине, проникновение? Родители тоже виноваты, ИМХО.
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