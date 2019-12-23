У Києві під час вибуху в авто постраждали діти: суд ухвалив рішення щодо власника "Волги"

Власника автомобіля "Волга", під час вибуху в якому в Києві постраждали діти, засудили до п'яти років тюремного ув'язнення.
Таке рішення прийняв Святошинський районний суд столиці, повідомила пресслужба київської прокуратури на сторінці у Facebook. Нагадується, що неповнолітні знайшли гранату в припаркованому у дворі будинку на вул. Чорнобильська авто.
Крім того, засуджений повинен виплатити сім'ям постраждалих дітей по 200 тисяч гривень.
Місце вибуху і власник авто на суді
Колаж
Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Фото з місця вибуху
Пресслужба поліції
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 травня в Києві вибухнула припаркована "Волга". Діти залізли в її салон і знайшли там невідомий предмет, схожий на коробку. При спробі її відкрити, стався вибух.
У результаті події постраждали три дівчинки у віці 7-11 років і 5-річний хлопчик, який впав у кому.
Господар підірваного авто намагався втекти, але його затримали в Рівненській області й незабаром взяли під варту.
Поліцейські досліджували транспорт і виявили там фрагменти гранати РГД-5. 15 червня одну з дівчаток прооперували.
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