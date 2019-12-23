У Києві під час вибуху в авто постраждали діти: суд ухвалив рішення щодо власника "Волги"

Власника автомобіля "Волга", під час вибуху в якому в Києві постраждали діти, засудили до п'яти років тюремного ув'язнення.

Таке рішення прийняв Святошинський районний суд столиці, повідомила пресслужба київської прокуратури на сторінці у Facebook. Нагадується, що неповнолітні знайшли гранату в припаркованому у дворі будинку на вул. Чорнобильська авто.

Крім того, засуджений повинен виплатити сім'ям постраждалих дітей по 200 тисяч гривень.

Місце вибуху і власник авто на суді Колаж

Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Фото з місця вибуху Пресслужба поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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