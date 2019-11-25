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25 листопада • оновлено в 17:54
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Вибивали двері: у Києві спалахнула пожежа в сауні з дівчатами

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У понеділок, 25 листопада, у Дарницькому районі Києва, на вулиці Вербицького, 32, спалахнула пожежа в приміщенні сауни з дівчатами всередині.

Як написала пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві, повідомлення про НП надійшло о 13:12 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежа виникла в сауні у підвальному приміщенні двоповерхової адміністративної будівлі. Вогонь спершу локалізували, а потім – ліквідували. Жертв та потерпілих не виявили, причина займання буде встановлена пізніше.

У Києві спалахнула пожежа в сауні з дівчатами

У Києві спалахнула пожежа в сауні з дівчатами

ГУ ДСНС України у м. Києві

Видання Vesti.ua із посиланням на слова очевидців написало, що, коли пожежа спалахнула, всередині приміщення перебували люди і свідкам довелося вибивати двері. Чотирьох або п'ятьох (за різними даними) дівчат, які були в сауні, вдалося врятувати.

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У Києві спалахнула пожежа в сауні з дівчатами

У Києві спалахнула пожежа в сауні з дівчатами

ГУ ДСНС України у м. Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада у Шевченківському районі Києва, на вулиці Жилянській, 107, спалахнула пожежа у приміщенні адміністративної будівлі, яку використовували як гостел.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Dell Alex
Dell Alex
"Четырех или пяти девушек, которые были в сауне, удалось спасти." Обозовцы, признайтесь, у вас в штате есть хоть один человек, которых хотя бы один класс школы окончил?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь понятно, почему украиночки выбирают российские сауны...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Dell Alex, Если я правильно понял, ты нашёл в этом повод для гордости?
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Dell Alex
Dell Alex
Пигин Макс, потому что россиянки даже у себя дома не пользуются спросом ))
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