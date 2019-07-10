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Вибив зуби, зашивали щелепу: у Києві велосипедист збив маленьку дитину і втік

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У Києві велосипедист збив 5-річну дівчинку у підземному переході та втік із місця події. Дитина отримала важкі травми і була госпіталізована для стаціонарного лікування.

Інцидент трапився 7 липня близько 17:00 у переході на перехресті вул. Драйзера і Маяковського, повідомила мати потерпілої Анастасія Прокопчук на своїй сторінці у Facebook.

"У дитини сильні тілесні ушкодження, чотири вибитих зуби, ще два вивихнуті, які під час операції теж видалили. Зашивали верхню щелепу", – розповіла жінка.

Постраждала дівчинка

Постраждала дівчинка

Facebook Анастасія Прокопчук

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Постраждала дівчинка

Постраждала дівчинка

Facebook Анастасія Прокопчук

За її словами, дівчинка гуляла зі своєю бабусею, коли в неї раптово врізався чоловік років 35-40. Він досить великий – приблизна вага 120 кг. Був вдягнений у чорну футболку, чорні шорти і мав чорний портфель.

Постраждала дівчинка

Постраждала дівчинка

Facebook Анастасія Прокопчук

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Як писав OBOZREVATEL, у червні на перетині Херсонського шосе і вул. Свиридова у Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході і втік.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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