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12 листопада • оновлено в 11:17
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"Ви згорите разом зі мною!" У Києві чоловік влаштував самопідпал

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У ніч на 12 листопада в Дніпровському районі Києва, на вулиці Попудренка, 9а, чоловік зайшов в зал ігрових автоматів "Лото Золото" і влаштував самопідпал.

Інцидент трапився близько 4:30, написав "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік зайшов в зал ігрових автоматів, де зі словами "Зараз ви згорите разом зі мною" облив себе рідиною для розпалювання багаття і підпалив. Полум'я практично відразу ж загасили і викликали екстрені служби.

У Києві чоловік влаштував самопідпал

У Києві чоловік влаштував самопідпал

Інформатор

Потерпілий отримав несерйозні опіки, але допомога медиків знадобилася. Його госпіталізували до лікарні. Чоловік був в неадекватному стані і відмовлявся пояснювати, що трапилося. Йому приблизно 25 років.

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У момент підпалу в закладі був лише адміністратор і один відвідувач. Ніхто з них не постраждав.

У Дніпровському районі Києва чоловік зайшов в зал ігрових автоматів і влаштував самопідпал

У Дніпровському районі Києва чоловік зайшов в зал ігрових автоматів і влаштував самопідпал

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгороді у четвер, 6 червня, військовий пенсіонер скоїв самопідпал біля Господарськго суду і обласної прокуратури. В результаті чоловік отримав 90% опіків тіла, його екстрено госпіталізували. А пізніше, 14 червня, в Бердичеві (Житомирська область) під час засідання міської ради приватний підприємець Володимир Синявський просто в залі підпалив себе в знак протесту.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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