"Ви вдарили моє авто!" У Києві з'явився новий вид шахрайства

У Києві з'явилися шахраї, які вимагають гроші під приводом компенсації за ДТП. Жертву вони запевняють, що аварія відбулася декілька місяців тому.

Історію шахрайства на своїй сторінці у Facebook розповіла адвокат Наталія Осипчук. Вона написала, що зловмисник підійшов до неї після того, як вона припаркувала своє авто біля будинку.

"Він повідомив, що я вдарила його автомобіль і поїхала з місця ДТП. Я запропонувала оглянути пошкодження, на що він показав мені фото схожого на моє авто з ударом в лівій частині заднього бампера, але світлину було зроблено за денного освітлення!" – пояснила Осипчук.

"Наголос" авто Facebook Наталія Осипчук

Вона зазначила, що теоретично могла пом'яти чуже авто, коли виїжджала з двору задом. Однак чоловік їй сказав, що аварія трапилася півтора місяці тому.

"На бампері мого автомобіля є невелика потертість, на яку мені показала людина, проте для нього виявилося несподіванкою, що щодо цієї потертості у мене все зафіксовано в страховий і поліції", – пояснила Наталія Осипчук.

Після цього шахрай намагався налякати її, що напише заяву, але незабаром відступив.

"Коли я розвернулася і пішла, він сів у авто й поїхав, а через хвилин 10-15 знову повернувся у двір і почав чекати черговий схожий автомобіль Geely", – повідомила жінка.

Як писав OBOZREVATEL, у шахраїв з'явився новий вид обману за допомогою фейкових СМС і терміналів самообслуговування. Вони намагалися "розвести" жінку, яка виставила оголошення про продаж плити в Києві.

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