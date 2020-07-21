Ветерана АТО затримали в Києві за напад на нардепа Волошина

Борис Бондар Кримінал 15:22, 21.07.2020 Оновлено: 15:36, 21.07.2020

За напад на народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, якого сьогодні, 21 липня, облили зеленкою біля Верховної Ради, затримали ветерана АТО Олександра Погребиського.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі політолог і журналіст Тарас Березовець. Він послався на інформацію ветерана ЗСУ Олексія Петрова.

"За напад на депутата Волошина затримано ветерана АТО Олександра Погребиського – повідомив ветеран ЗСУ Олексій Петров. Погребиського доправили в Печерський РВВС", – сказано в повідомленні.

За напад на нардепа Волошина затримали ветерана АТО Погребиського
(Telegram BEREZOVIEW)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. Нардеп у відповідь ударив нападника нібито в око.

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