Ветерана АТО затримали в Києві за напад на нардепа Волошина

За напад на народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина, якого сьогодні, 21 липня, облили зеленкою біля Верховної Ради, затримали ветерана АТО Олександра Погребиського.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі політолог і журналіст Тарас Березовець. Він послався на інформацію ветерана ЗСУ Олексія Петрова.

"За напад на депутата Волошина затримано ветерана АТО Олександра Погребиського – повідомив ветеран ЗСУ Олексій Петров. Погребиського доправили в Печерський РВВС", – сказано в повідомленні.

За напад на нардепа Волошина затримали ветерана АТО Погребиського (Telegram BEREZOVIEW)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. Нардеп у відповідь ударив нападника нібито в око.