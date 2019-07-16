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"Весь зелений і в саднах": спливли нові подробиці загибелі хлопця в Києві

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Рідні 20-річного Вадима Онищенка, якого знайшли повішеним в урядовому кварталі Києва після музичного фестивалю Atlas Weekend, відмовилися вірити у версію поліції про суїцид через нехарактерні ушкодження на його тілі.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, брат хлопця Сергій Онищенко запевнив, що він ніколи не зловживав алкоголем і не зникав надовго. Трагічний випадок став шоком для всієї родини Вадима.

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Вадим Онищенко

Вадим Онищенко

"Інформатор"

"Коли я з ним зідзвонювався востаннє, о 6 годині вечора, він сказав, що заїде, планує заїхати додому", – розповіла дівчина загиблого. За словами батьків, телефон Вадима в той день спочатку був відключений, а пізніше хлопець просто не відповідав на дзвінки. В останній розмові він сказав матері, що їде з друзями на фестиваль.

При цьому рідні розповіли, що Вадим ніколи раніше не бував у будинку на Інститутській, де трапилася трагедія, і не мав там знайомих. Примітно, що в зазначений будинок можна потрапити тільки пройшовши через охорону і консьєржа – отже, лише по знайомству.

На випадковому відео, яке зняли перехожі, Вадима помітили в компанії невідомих молодих людей, з якими він і зайшов у будинок.

Вадим Онищенко

Вадим Онищенко

За словами рідних, їх довго не пускали в морг для упізнання тіла. Коли ж батьки побачили хлопця, зовнішній вигляд їх налякав.

"Він весь зелений – враження, що десь був на дні. І по всьому тілу синці", – розповів двоюрідний брат загиблого Олександр Онищук. За його словами, мати Вадима не могла втриматися на ногах, тому їй запропонували нашатир.

Після побаченого родичі відмовилися вірити у версію з самогубством і пообіцяли звернутися в прокуратуру, щоб слідчі провели ретельне розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадим Онищенко зник 11 липня. Кілька днів рідні шукали його на фестивалі Atlas Weekend, а незабаром поліція виявила тіло на сходах у будинку в урядовому кварталі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київ Фестиваль
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