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23 грудня • оновлено в 17:38
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"Вертеп з ж*дами й ц*ганами": прессекретарка "Vodafone Україна" оскандалилася постом у мережі

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Прессекретарка "Vodafone Україна" Вікторія Павловська потрапила в скандал, розмістивши в мережі неполіткоректний пост про дитячий святковий вертеп, який у 2020 році буде виступати у Броварах Київської області.

Скриншоти зі сторінки Павловської у Facebook опублікувало видання "Страна", втім, самого посту в мережі вже немає.

"Думаєте, це звичайні діти? Nein. Це Ангелики, Пастушки, Царі, Ірод, Воїни, Звіздар, Чорт, Смерть, Ж*ди й Ц*ганин – так, це буде зовсім неполіткоректний, класичний український вертеп... Різдвяний вертеп у Броварах-2020", – написала Павловська.

Прессекретарка "Vodafone Україна" оскандалилася постом у мережі. Ілюстрація

Прессекретарка "Vodafone Україна" оскандалилася постом у мережі. Ілюстрація

Неполіткоректний пост вже прокоментував глава Українського єврейського комітету (УЄК) Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.

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"Прессекретарка "Vodafone Україна" Вікторія Павловська готує справжній український різдвяний вертеп: з ж*дами й ц*ганами", – обурено написав він.

Скандальний пост прессекретарки Vodafone Україна Вікторії Павловської

Скандальний пост прессекретарки Vodafone Україна Вікторії Павловської

Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL, потужний мобільний оператор Vodafone, який вважав підконтрольну Україні Авдіївку частиною територій "ДНР", знову оскандалився заявою про те, що Донецьк і Луганськ не є містами України.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Гоша Злой
Гоша Злой
а чего такого она сказала? правду про ВР?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, она свинья и скотина. Ну, рядовая paгулиха
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