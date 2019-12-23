"Вертеп з ж*дами й ц*ганами": прессекретарка "Vodafone Україна" оскандалилася постом у мережі

Прессекретарка "Vodafone Україна" Вікторія Павловська потрапила в скандал, розмістивши в мережі неполіткоректний пост про дитячий святковий вертеп, який у 2020 році буде виступати у Броварах Київської області.

Скриншоти зі сторінки Павловської у Facebook опублікувало видання "Страна", втім, самого посту в мережі вже немає.

"Думаєте, це звичайні діти? Nein. Це Ангелики, Пастушки, Царі, Ірод, Воїни, Звіздар, Чорт, Смерть, Ж*ди й Ц*ганин – так, це буде зовсім неполіткоректний, класичний український вертеп... Різдвяний вертеп у Броварах-2020", – написала Павловська.

Прессекретарка "Vodafone Україна" оскандалилася постом у мережі. Ілюстрація

Неполіткоректний пост вже прокоментував глава Українського єврейського комітету (УЄК) Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.

"Прессекретарка "Vodafone Україна" Вікторія Павловська готує справжній український різдвяний вертеп: з ж*дами й ц*ганами", – обурено написав він.

Скандальний пост прессекретарки Vodafone Україна Вікторії Павловської Страна

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