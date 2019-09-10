Вдарила ножем у шию: у Києві затримали підозрювану у жорстокому вбивстві. Фото

У Києві затримали підозрювану у вбивстві місцевого жителя. Тіло чоловіка із ножовими пораненнями знайшли у під’їзді будинку на проспекті Перемоги (Святошинський район).

Як написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook, до правоохоронців надійшло повідомлення, що мешканці будівлі виявили закривавлену людину (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Лікарі констатували смерть чоловіка і виявили два ножові поранення. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

У Києві затримали підозрювану у жорстокому вбивстві Поліція Києва

Поліцейські встановили особу загиблого: ним виявився 45-річний киянин, який проживав у сусідньому будинку. За словами місцевих жителів, його раніше неодноразово бачили у цьому під’їзді, адже він приходив у гості до знайомої.

Так, 46-річну підозрювану правоохоронці затримали неподалік – жінка на ринку розпивала алкогольні напої. Під час розмови із поліцейськими вона нервувалася та плутано пояснювала, що трапилося.

"Зрештою розповіла, що загиблий – її знайомий, із котрим вона неодноразово вживала спиртне. Того дня чоловік прийшов до фігурантки додому напідпитку, і вона відмовилася впускати його у квартиру. Між ними розпочалася сварка, яка переросла у бійку. Тоді жінка схопила кухонного ножа та двічі вдарили ним знайомого у шию. Поранений намагався спуститися сходами, однак впав та помер на місці", – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишов.

У квартирі затриманої правоохоронці виявили, ймовірно, плями крові та кухонний ніж. Речові докази вилучили та передали на експертні дослідження.

Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантці загрожує до 15-ти років ув'язнення.

Місце жахливого вбивства Поліція Києва

Правоохоронці затримали підозрювану Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, у під'їзді житлового будинку виявили труп чоловіка з колото-різанами ранами. Трагедія трапилася на пр. Перемоги, у Святошинському районі.

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