Вдарила ногою в голову: на Київщині жінка раптово напала на поліцейського

Біля міста Біла Церква Київської області на патрульного поліцейського напала п'яна пасажирка автомобіля, який зупинили правоохоронці.

Інцидент трапився на контрольному стаціонарному пункті поліції автодороги Київ-Одеса. Про це написала пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Наряд зупинив авто, яке рухалося із однією включеною фарою. Правоохоронці перевірили документи водія, який одразу усунув несправність і сів за кермо, щоб їхати далі.

На Київщині жінка раптово напала на поліцейського Поліція Київської області

Тоді з машини вийшов п'яний пасажир і почав з’ясовувати причину зупинки. Він поводився нахабно, на зауваження не реагував і вибіг на проїжджу частину дороги. Щоб вберегти його від трагічних наслідків, поліцейські спробували відтягнути чоловіка від траси.

У цей момент "на захист" родича вийшла ще одна пасажирка авто, яка раптово щосили вдарила ногою в голову одного з патрульних. 30-річну жительку Одещини затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вміст алкоголю у її крові становив 1 проміле.

У потерпілого поліцейського діагностували травму голови та струс мозку. За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Жінці, яку доставили до в ізолятору тимчасового тримання, загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Її родич буде зобов'язаний сплатити штраф. Поліцейські склали відносно нього три адміністративні протоколи за порушення ПДР пішоходами, за появу у громадських містах у п’яному вигляді та злісну непокору правоохоронцям.

Біля Біло Церкви п'яна жінка напала на поліцейського Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Яготин Київської області 11 грудня невідомий чоловік із рушниці відкрив вогонь по поліцейських.

Річ у тім, що там трапився конфлікт через неправильне паркування легкового авто, яке загородило проїзд іншим машинам. Тому на місце прибули патрульні.

Чоловіку після обстрілу вдалося втекти. Правоохоронці ввели спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!