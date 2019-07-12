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Небезпечний хворий гуляє на свободі: у Києві відбулося криваве вбивство

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У Києві поліція розшукує 54-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві колишньої дружини.

Трагедія трапилась у п'ятницю, 12 липня, на вул. Каунаська в Дніпровському районі. Так, за словами матері зловмисника, в квартиру до її сина прийшла колишня дружина.

"Під час розмови між ними виникла сварка. В результаті чоловік схопив ніж і вдарив потерпілу в груди, після чого втік. На його пошуки орієнтовані всі наряди поліції", – повідомили в прес-службі ГУНП у Києві.

Підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві

ГУНП у Києві

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області чоловік згвалтував свою сусідку. В результаті постраждала померла від отриманих травм.

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Теми
Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
кримінал Національна поліція України вбивство
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Из источников нацистов, понятно - очередное их животное мародер...
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