Небезпечний хворий гуляє на свободі: у Києві відбулося криваве вбивство

У Києві поліція розшукує 54-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві колишньої дружини.

Трагедія трапилась у п'ятницю, 12 липня, на вул. Каунаська в Дніпровському районі. Так, за словами матері зловмисника, в квартиру до її сина прийшла колишня дружина.

"Під час розмови між ними виникла сварка. В результаті чоловік схопив ніж і вдарив потерпілу в груди, після чого втік. На його пошуки орієнтовані всі наряди поліції", – повідомили в прес-службі ГУНП у Києві.

Підозрюваний у вбивстві ГУНП у Києві

Із своїх джерел наші журналісти дізналися, що чоловік страждає психічними відхиленнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області чоловік згвалтував свою сусідку. В результаті постраждала померла від отриманих травм.

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