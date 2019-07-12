Небезпечний хворий гуляє на свободі: у Києві відбулося криваве вбивство

У Києві поліція розшукує 54-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві колишньої дружини.
Трагедія трапилась у п'ятницю, 12 липня, на вул. Каунаська в Дніпровському районі. Так, за словами матері зловмисника, в квартиру до її сина прийшла колишня дружина.
"Під час розмови між ними виникла сварка. В результаті чоловік схопив ніж і вдарив потерпілу в груди, після чого втік. На його пошуки орієнтовані всі наряди поліції", – повідомили в прес-службі ГУНП у Києві.
Підозрюваний у вбивстві
ГУНП у Києві
Із своїх джерел наші журналісти дізналися, що чоловік страждає психічними відхиленнями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області чоловік згвалтував свою сусідку. В результаті постраждала померла від отриманих травм.
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