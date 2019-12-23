Вбивство журналіста на Київщині: підозрюваного раптово відпустили під заставу

Суд відпустив під заставу у 500 тисяч гривень одного із трьох підозрюваних у навмисному вбивстві журналіста Юрія Булата в місті Славутич Київської області.
Такий запобіжний захід обрав суд міста Києва, написала пресслужба поліції Київщини.
Раніше Славутицький суд дав можливість внесення застави за заарештованого, але у визначений термін цього не зробили, тому він не отримав можливості вийти на волю.
На Київщині вбили журналіста Юрія Булата
Пізніше до суду звернулися правоохоронці з клопотанням про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного. Шевченківський суд oбрaв йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави у сумі 500 тисяч гривень, яку було одразу внесено.
Прокуратура Київської області почала готувати апеляцію щодо оскарження такого судового рішення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня в Славутичі (Київська область) чоловікові під час бійки перерізали горло – він загинув миттєво.
Чоловік, який загинув від ножового поранення на Київщині, працював журналістом. Його ім'я – Юрій Булат.
За словами друзів Булата, підозрювані в убивстві журналіста є відомими в місті кримінальними особистостями.
Підозрюваному у вбивстві Булата в Славутичі вже давали можливість вийти на волю після внесення застави.
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