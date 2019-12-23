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23 грудня • оновлено в 14:37
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Вбивство журналіста на Київщині: підозрюваного раптово відпустили під заставу

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Суд відпустив під заставу у 500 тисяч гривень одного із трьох підозрюваних у навмисному вбивстві журналіста Юрія Булата в місті Славутич Київської області.

Такий запобіжний захід обрав суд міста Києва, написала пресслужба поліції Київщини.

Раніше Славутицький суд дав можливість внесення застави за заарештованого, але у визначений термін цього не зробили, тому він не отримав можливості вийти на волю.

На Київщині вбили журналіста Юрія Булата

На Київщині вбили журналіста Юрія Булата

Пізніше до суду звернулися правоохоронці з клопотанням про продовження терміну тримання під вартою підозрюваного. Шевченківський суд oбрaв йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом застави у сумі 500 тисяч гривень, яку було одразу внесено.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
а как вы хотели это же журналист а не атошник. эка невидаль в украине журналиста замочили. это типа ежедневной гранаты - уже считай традиция))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На поминках в Чикаго (США) произошла ссора, которая закончилась стрельбой с 13 пострадавшими. Об этом сообщает Associated Press. Полицейские задержали по делу об этой перестрелке по меньшей мере одного человека — чернокожего 37-летнего Марчиано Уайта. Оружие находилось у него нелегально. Известно, что стреляли и внутри дома, и на выходе из него. Сообщается, что четверо из тринадцати пострадавших получили тяжелые ранения. Возраст раненых — от 16 до 48 лет. Они были гостями вечеринки в честь дня рождения недавно убитого мужчины. Район Энглвуд, в котором произошла перестрелка, населен в основном людьми с низкими доходами и известен высоким уровнем преступности. Мэр города Лори Лайтфут посетила пострадавших в больнице и призвала их рассказать о произошедшем правду. «Люди, которые были в этом доме, знают, что случилось, и мы очень просим их победить свой страх и выдать информацию», — сказала она журналистам. По данным издания, властям Чикаго удается постепенно снижать количество убийств вот уже три года подряд. К концу 2019 года зафиксировано 475 убийств, в прошлом году их было 549, а двумя годами ранее, в 2016 — примерно 750.
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