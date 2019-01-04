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/Кримінал

Вбивство військового у Києві: у справі окреслився новий поворот

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У Києві професійному боксеру Петру Очеретяному, який завдав смертельного удару військовому, оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Києва, за скоєне спортсмену загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік, якого обгрунтовано підозрюють у скоєнні злочину, зник з місця події і тільки ввечері 3 січня разом з адвокатом прийшов у Печерське управління поліції. Ним виявився 36-річний киянин, кандидат в майстри спорту та кікбоксингу", – пояснили правоохоронці.

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Місце злочину

Місце злочину

Національна поліція

У прокуратурі пояснили, що підозрюваний, вигулюючи собак, вступив у словесну перепалку з перехожими чоловіками, і під час конфлікту вдарив одного з них у щелепу. Від отриманого поранення він помер.

Як писав OBOZREVATEL:

  • ввечері 2 січня на території елітного ЖК в центрі Києва чоловік убив свого опонента в суперечці одним ударом в голову, після чого зник з місця події. Приводом для удару став "дорожній" конфлікт – нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.

  • Загиблим виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони Василь Х. У нього залишився дитина, дружина, мама і молодші брат і сестра.

Загиблий і його сім'я

Загиблий і його сім'я

"Інформатор"

  • Підозри у вбивстві впали на боксера Петра Очеретяного. Через добу після події він сам прийшов в поліцію.

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Приходько Егор
Приходько Егор
тут не может быть убийством. это нанесение тяжких телесных повреждений, а потом оставление в опасности. преднамеренного убийства тут нет. просто укрорэмбо решил выпендриться на человека, а он оказался боксером.
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Лукашенко Олег
Лукашенко Олег
Яке умисне вбивство, не знають КК україни.
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