Вбивство військового у Києві: у справі окреслився новий поворот

У Києві професійному боксеру Петру Очеретяному, який завдав смертельного удару військовому, оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Києва, за скоєне спортсмену загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чоловік, якого обгрунтовано підозрюють у скоєнні злочину, зник з місця події і тільки ввечері 3 січня разом з адвокатом прийшов у Печерське управління поліції. Ним виявився 36-річний киянин, кандидат в майстри спорту та кікбоксингу", – пояснили правоохоронці.

Місце злочину Національна поліція

У прокуратурі пояснили, що підозрюваний, вигулюючи собак, вступив у словесну перепалку з перехожими чоловіками, і під час конфлікту вдарив одного з них у щелепу. Від отриманого поранення він помер.

Як писав OBOZREVATEL:

ввечері 2 січня на території елітного ЖК в центрі Києва чоловік убив свого опонента в суперечці одним ударом в голову, після чого зник з місця події. Приводом для удару став "дорожній" конфлікт – нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.

Загиблим виявився 26-річний військовослужбовець Управління державної охорони Василь Х. У нього залишився дитина, дружина, мама і молодші брат і сестра.

Загиблий і його сім'я "Інформатор"