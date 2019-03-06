Вбивство відомого бізнесмена в Києві: розкрилися нові деталі

Державне бюро розслідувань не має доказів причетності правоохоронних органів до вбивства бізнесмена, яке відбулося 5 березня в Києві.
Чутки про те, що вбивцею був чоловік у погонах, поки не підтвердилися, повідомив керівник ДБР Роман Труба на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".
"Не було фактичних даних, які б свідчили, що вбивство скоїв правоохоронець або суб'єкт, підслідний ДБР. Без цих підстав ми не здійснюємо досудове розслідування в цьому провадженні", – пояснив Труба.
Убитий Сергій Кисельов
Скріншот
Він також повідомив, що працівники бюро виїжджали на місце вбивства, але не знайшли підтвердження чуток про причетність правоохоронців.
Місце вбивства
Як писав OBOZREVATEL:
У Києві невідомі вистрілили в чоловіка в елітній іномарці, після чого зникли. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Загиблим виявився 59-річний Сергій Кисельов – впливовий підприємець і свідок у справі "діамантових прокурорів".
Саме з магазину Кисельова в 2016 році під час обшуку прокурори вкрали коштовності.
Однак в офіційному коментарі Генеральної прокуратури заявили, що убитий не був причетний до справи "діамантових прокурорів".
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