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/Кримінал

Вбивство відомого бізнесмена в Києві: розкрилися нові деталі

6.3тЧитати матеріал російською

Державне бюро розслідувань не має доказів причетності правоохоронних органів до вбивства бізнесмена, яке відбулося 5 березня в Києві.

Чутки про те, що вбивцею був чоловік у погонах, поки не підтвердилися, повідомив керівник ДБР Роман Труба на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Не було фактичних даних, які б свідчили, що вбивство скоїв правоохоронець або суб'єкт, підслідний ДБР. Без цих підстав ми не здійснюємо досудове розслідування в цьому провадженні", – пояснив Труба.

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Убитий Сергій Кисельов

Убитий Сергій Кисельов

Скріншот

Він також повідомив, що працівники бюро виїжджали на місце вбивства, але не знайшли підтвердження чуток про причетність правоохоронців.

Місце вбивства

Місце вбивства

Як писав OBOZREVATEL:

  • У Києві невідомі вистрілили в чоловіка в елітній іномарці, після чого зникли. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

  • Загиблим виявився 59-річний Сергій Кисельов – впливовий підприємець і свідок у справі "діамантових прокурорів".

  • Саме з магазину Кисельова в 2016 році під час обшуку прокурори вкрали коштовності.

  • Однак в офіційному коментарі Генеральної прокуратури заявили, що убитий не був причетний до справи "діамантових прокурорів".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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