У мережі з'явилися фото і відео з місця загадкової загибелі медіаменеджера Сергія Старицького. Трагедія трапилася в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари.

Їх опублікувало видання "Інформатор". Повідомляється, що на місці НП працювали правоохоронці, однак вони відмовилися коментувати ситуацію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також журналісти розповіли, що за тим, що відбувається, спостерігали кілька жителів сусідніх будинків, які підтвердили, що в цьому будинку дійсно проживає сім'я Кожари. Інших подробиць вони не знають.

Будинок Кожари, де трапилася трагедія "Інформатор"

Будинок Кожари, де трапилася трагедія "Інформатор"

Будинок Кожари, де трапилася трагедія "Інформатор"

При цьому біля будинку зібралися кілька людей в ділових костюмах, які підійшли до кореспондентів і попередили, що їх знімати категорично заборонено. Та ж ситуація повторилася, коли запускався стрім. Примітно, що Кожари серед цих чоловіків не було, а по будинку налякано бігала жінка, яка, побачивши знімальну групу, почала метатися по кімнатах з панорамними вікнами і вимикати світло.

Будинок Кожари, де трапилася трагедія "Інформатор"

Будинок Кожари, де трапилася трагедія "Інформатор"

Старицький загадково загинув в будинку Кожари "Інформатор"

Відомо, що загиблий раніше очолював компанію "Спорт медіа проєкт". Вона займалася виданням журналів і газет, але припинила діяльність ще у 2008 році. Крім того, відомо, що Старицький працював в агентстві Atlantic Group і ходили чутки про його призначення на посаду на телеканалі "Інтер" у 2006 році.

Леонід Кожара "Інформатор"

Сергій Старицький "Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, розташованому в селі Чайки Київської області, виявили труп з вогнепальним пораненням.

Загиблим виявився Сергій Старицький. З'ясувалося, що Кожара і його гість під час НП перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Стрілянина трапилася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

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