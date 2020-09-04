Вбивство співробітниці Верховної Ради: у поліції розповіли нові подробиці

У поліції розповіли подробиці про підозрюваного у вбивстві співробітниці ВРУ.

У вбивстві співробітниці Верховної ради України Антоніни Шпір, яку знайшли мертвою влітку минулого року, звинувачується 53-річний уродженець Житомирської області.

Рецидивіст спочатку пограбував жінку, а потім убив. Як передає кореспондент OBOZREVATEL, про це під час брифінгу розповів начальник поліції Київської області, полковник Андрій Небитов.

За його словами, вийшовши на свободу після з відбування покарання за грабіж, підозрюваний скоїв ще низку злочинів на території Київської та Житомирської областей. Його затримали на Київщині після невдалого пограбування жінки.

"Нині встановлено його причетність до шести злочинів, зокрема грабежів і зґвалтування. Відкрито кримінальні провадження за статтями 187, 115, 152, 153 ККУ. Йому оголошено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", – пояснив Небитов.

Він зазначив, що серед доказів причетності вказано чоловіка до злочину – збіг зразків ДНК на знарядді злочину та у зловмисника.

Правоохоронці встановлюють його причетність і до інших подібних злочинів. Вони також надали фото підозрюваного.

Поліція просить допомогти впізнати особу підозрюваного, й повідомити про це на лінію "102".

Підозрюваний у вбивстві співробітниці ВРУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 липня 2019-го під Києвом знайшли тіло Антоніни Шпір, яка працювала гардеробницею у ВРУ. Вона зникла 29 червня після того, як вийшла з маршрутки біля села Юрівка.

Пізніше стали відомі деякі деталі події. Біля вбитої знайшли кляп і дві пляшки з різними речовинами. Тіло було без одягу, сумку й гроші – вкрадено.

На початку осені 2020-го правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві співробітниці ВРУ Антоніни Шпір. Вбивцею виявився раніше судимий чоловік.

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