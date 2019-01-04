Вбивство співробітника держохорони в Києві: суд вирішив долю підозрюваного

Боксера Петра Очеретяного, підозрюваного у вбивстві в Києві 2 січня 26-річного співробітника Управління державної охорони, взяли під варту.

Таке рішення (з альтернативою застави в розмірі 600 тисяч гривень) винесено в Печерському райсуді 4 січня, інформує прес-служба столичної прокуратури у Facebook.

У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати відносно підозрюваного, дії якого кваліфіковано за статтею "Умисне вбивство", безальтернативний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваний у суді facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що після скоєння злочину підозрюваний за місцем проживання був відсутній, номером свого мобільного телефону не користувався і змінив зовнішність", — пояснили в прокуратурі.

В органі слідства відзначили, що у зв'язку з цими фактами "є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі, підозрюваний переховувався від органу досудового слідства".

Суд задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Прокуратура оскаржить рішення суду в частині визначення застави в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося фото підозрюваного, він був одягнений у спортивний костюм і пуховик. Також видно, що чоловік, зафіксований на камерах відеоспостереження, носив бороду, а на засіданні суду він з'явився без неї.

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Як писав OBOZREVATEL, загиблим під час перепалки на території ЖК "Французький квартал" виявився військовослужбовець Управління державної охорони Василь Х.

Момент його жорстокого вбивства в центрі Києва потрапив на відео.