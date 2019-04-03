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/Кримінал

Вбивство співробітника Держохорони в Києві: суд виніс несподіване рішення

3.1тЧитати матеріал російською

У Києві Печерський райсуд випустив з-під варти боксера Петра Очеретяного, якого підозрюють у вбивстві співробітника Управління держохорони Василя Хмелюка.

Йому змінили запобіжний захід на домашній нічний арешт, пише Hromadske. Міська прокуратура не згодна з таким рішенням і подаватиме апеляцію.

Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець додала, що підстави такого судового рішення невідомі, оскільки суд оголосив тільки результативну частину.

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Загиблий та його родина

Загиблий та його родина

інформатор

"Повний текст рішення оголосять 5 квітня", – повідомила Максимець.

Нагадаємо, що 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка – нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.

Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців, змінивши зовнішність. Після розголосу його імені й прізвища Петро Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.

Петро Очеретяний

Петро Очеретяний

Facebook "Київ Оперативний"

Петро Очеретяний на суді

Петро Очеретяний на суді

Facebook Надія Максимець

Підозрюваному в убивстві боксеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.

Як писав OBOZREVATEL, 9 січня Очеретяного відпустили під заставу в 600 000 гривен. Однак вже 24 січня Апеляційний суд Києва підтримав скаргу прокуратури і заарештував Петра Очеретяного.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Правильно парень сделал , дав в бубен гелетеевцу . Нехрен путать берега
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