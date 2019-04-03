Вбивство співробітника Держохорони в Києві: суд виніс несподіване рішення

У Києві Печерський райсуд випустив з-під варти боксера Петра Очеретяного, якого підозрюють у вбивстві співробітника Управління держохорони Василя Хмелюка.
Йому змінили запобіжний захід на домашній нічний арешт, пише Hromadske. Міська прокуратура не згодна з таким рішенням і подаватиме апеляцію.
Прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець додала, що підстави такого судового рішення невідомі, оскільки суд оголосив тільки результативну частину.
Загиблий та його родина
інформатор
"Повний текст рішення оголосять 5 квітня", – повідомила Максимець.
Нагадаємо, що 2 січня на території ЖК "Французький квартал" чоловік убив свого опонента в сутичці одним ударом у голову. Приводом для цього стала "дорожня" суперечка – нападник і жертва не могли ''поділити'' пріоритетність руху.
Боксер утік із місця події і добу ховався від правоохоронців, змінивши зовнішність. Після розголосу його імені й прізвища Петро Очеретяний сам прийшов у поліцію разом зі своїм адвокатом.
Петро Очеретяний
Facebook "Київ Оперативний"
Петро Очеретяний на суді
Facebook Надія Максимець
Підозрюваному в убивстві боксеру обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів із правом застави.
Як писав OBOZREVATEL, 9 січня Очеретяного відпустили під заставу в 600 000 гривен. Однак вже 24 січня Апеляційний суд Києва підтримав скаргу прокуратури і заарештував Петра Очеретяного.
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