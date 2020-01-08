Вбивство Шеремета: суд залишив підозрювану під домашнім арештом

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році військову медикиню Яну Дугарь залишили під домашнім арештом.
Апеляцію захисту частково задовольнили, адже тепер Дугарь буде під домашнім арештом у Києві, а не в Дніпропетровській області. Відповідне рішення ухвалив на засідання Київський апеляційний суд 8 січня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Підозрювану залишили під домашнім арештом до 8 лютого. Чимало людей було готово взяти Дугарь на поруки.
Підозрювана Дугарь та загиблий Шеремет
Слідство вважає, що Дугарь вела розвідку біля будинку журналіста напередодні його загибелі.
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом
Апеляцію захисту частково задовольнили
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом
Апеляцію захисту частково задовольнили
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом
Апеляцію захисту частково задовольнили
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
Печерський районний суд Києва 13 грудня провів засідання для обрання запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета волонтерці Дугарь.
Щодо неї застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання за адресою: Новомосковськ (Дніпропетровської області) терміном до 8 лютого 2020 року.
Адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".