Вбивство Шеремета: суд залишив підозрювану під домашнім арештом

Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році військову медикиню Яну Дугарь залишили під домашнім арештом.

Апеляцію захисту частково задовольнили, адже тепер Дугарь буде під домашнім арештом у Києві, а не в Дніпропетровській області. Відповідне рішення ухвалив на засідання Київський апеляційний суд 8 січня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрювану залишили під домашнім арештом до 8 лютого. Чимало людей було готово взяти Дугарь на поруки.

Підозрювана Дугарь та загиблий Шеремет

Слідство вважає, що Дугарь вела розвідку біля будинку журналіста напередодні його загибелі.

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Апеляцію захисту частково задовольнили

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Апеляцію захисту частково задовольнили

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Апеляцію захисту частково задовольнили

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Печерський районний суд Києва 13 грудня провів засідання для обрання запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета волонтерці Дугарь.

Щодо неї застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання за адресою: Новомосковськ (Дніпропетровської області) терміном до 8 лютого 2020 року.

Адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

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