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8 січня • оновлено в 16:35
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Вбивство Шеремета: суд залишив підозрювану під домашнім арештом

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Підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета у Києві в 2016 році військову медикиню Яну Дугарь залишили під домашнім арештом.

Апеляцію захисту частково задовольнили, адже тепер Дугарь буде під домашнім арештом у Києві, а не в Дніпропетровській області. Відповідне рішення ухвалив на засідання Київський апеляційний суд 8 січня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Підозрювану залишили під домашнім арештом до 8 лютого. Чимало людей було готово взяти Дугарь на поруки.

Підозрювана Дугарь та загиблий Шеремет

Підозрювана Дугарь та загиблий Шеремет

Слідство вважає, що Дугарь вела розвідку біля будинку журналіста напередодні його загибелі.

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Апеляцію захисту частково задовольнили

Апеляцію захисту частково задовольнили

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Апеляцію захисту частково задовольнили

Апеляцію захисту частково задовольнили

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Апеляцію захисту частково задовольнили

Апеляцію захисту частково задовольнили

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета Дугарь залишили під домашнім арештом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

  • Печерський районний суд Києва 13 грудня провів засідання для обрання запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Шеремета волонтерці Дугарь.

  • Щодо неї застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною покидати місце проживання за адресою: Новомосковськ (Дніпропетровської області) терміном до 8 лютого 2020 року.

  • Адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

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Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Вбивство Павла Шеремета Новини Києва та Київської області
Особи
Павло Шеремет Яна Дугарь
Місце
Україна Київ
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